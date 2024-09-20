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دير لاين تصل أوكرانيا لمناقشة الدعم الأوروبي وقروض مجموعة السبع

دير لاين تصل أوكرانيا لمناقشة الدعم الأوروبي وقروض مجموعة السبع
لقاء سابق بين زيلينسكي وفون دير لاينالمصدر: الرئاسة الأوكرانية
إرم نيوز
إرم نيوز
20 سبتمبر 2024، 7:12 ص

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إنها وصلت إلى كييف لمناقشة دعم أوروبا  لأوكرانيا والاستعداد لفصل الشتاء، وشؤون الدفاع، ومدى إحراز تقدم في قروض مجموعة السبع.

وكتبت على منصة إكس: "زيارتي الثامنة إلى كييف تأتي مع قرب بدء موسم التدفئة واستمرار  روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة"، بحسب "رويترز".

وأعلنت الخميس، أنه سيتم تخصيص 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأوكرانيا في هذا الشتاء.

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ودمرت  روسيا بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا قدرتها نحو 9 جيجاوات قالت فون دير لاين إنها "تعادل الطاقة في دول البلطيق الثلاث".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استعادة القدرة على توليد 2.5 جيجاوات من الكهرباء، وسيعمل على زيادة الصادرات لتزويد أوكرانيا بنحو اثنين جيجاوات من الكهرباء.

وستلتقي فون دير لاين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين.

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