أثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شكوكًا حول امرأة كانت تجلس خلف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لحظة محاولة اغتياله، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن".

وكان ترامب قد تعرض يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو مصورة لمحاولة الاغتيال، وثقت تصرفات وصفوها بـ"المريبة" لامرأة كانت ترتدي سترة بيضاء وقبعة سوداء، تجلس خلف ترامب.

إياد الحمود on X: "متداول… شخص أعاد مقطع محاولة اغتيال ترامب العديد من المرات واكتشف امرأة من بين الحضور وصف بأن لغة جسدها وسلوكها تُشيران إلى علمها المسبق بوقوع حدثٍ ما. بعد سماع طلقات الرصاص شعر الجميع بالهلع إلا هي كانت ساكنة دون خوف ورفعت جوالها بهدوء وبدأت بالتصوير. https://t.co/AFV363eRji" / X

وقال النشطاء إن لغة جسد هذه المرأة وسلوكها يشيران إلى علمها المسبق بمحاولة الاغتيال، إذ لم تبدِ أي هلع جراء إطلاق النار أسوة بباقي الحضور.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر في لجنة إنفاذ القانون، أن مطلق النار على ترامب، توماس ماثيو كروكس، طلب من رئيسه في العمل إجازة في ذلك اليوم، لأنه كان لديه "شيء يفعله"، وأخبر زملاءه أنه سيعود إلى العمل يوم الأحد.

وقالت المصادر إن المحققين عثروا على سترة مضادة للرصاص و3 مخازن مملوءة بنحو 100 طلقة من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين يتم التحكم فيهما عن بعد في سيارة كروكس، لكنهم غير متأكدين مما إذا كانت لدى منفذ العملية خطة لاستخدامها في حال تمكن من الهرب بعد إطلاق النار.