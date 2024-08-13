استبعد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، حدوث هجوم إيراني على إسرائيل، رغم أن الجميع ينتظره.

وقال ترامب في مقابلة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة "إكس": "صدقوني إيران لن تهاجم إسرائيل، لقد عرفوا ألا يعبثوا عندما كنت رئيسًا".

وعزا ترامب، عدم الهجوم الإيراني، إلى "إفلاس إيران"، قائلًا:" لقد كانت إيران مفلسة، وأخبرت الصين، إذا اشترت النفط من إيران، فلن تقوم بأي عمل تجاري مع الولايات المتحدة".

ولذلك لم يكن لدى إيران أموال تدفعها لحماس، ولحزب الله، حسبما قال في المقابلة.

وأضاف: "ما كان لهجوم السابع من أكتوبر / تشرين الأول، أن يحدث، وما كانت حرب أوكرانيا لتندلع لو كنت رئيسًا".

ولكنه أشار، إلى أن "الوضع في الشرق الأوسط يمكن أن يقود إلى حرب عالمية ثالثة".

وكانت المقابلة بين الرجلين، تأخرت عن موعد إجرائها، بسبب أعطال فنية مرتبطة بهجوم إلكتروني ضد منصة "إكس"، بحسب ما أعلن عنه ماسك في منشور له.