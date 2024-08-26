أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن هجوماً شنه مسلحون في جنوب غربي البلاد، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً.

ولم تتضح بعد تفاصيل الهجوم، لكن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال في بيان، إنه استهدف حافلات في إقليم بلوشستان.

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وكان مسلّحون قتلوا 23 شخصا في جنوب غرب باكستان، بعدما أجبروهم على الترجّل من مركبات، وتحققوا من عرقياتهم، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون.

وقال المسؤول الرفيع في منطقة موسى خيل، في بلوشستان نجيب الله كاكار، "إن 23 شخصا قتلوا على الأقل، وجرح 5 عندما أوقف مسلّحون عدة حافلات وشاحنات كبيرة وصغيرة على الطريق السريع الرابط بين البنجاب وبلوشستان".

وأضاف أن "من بين القتلى 19 بنجابيا وثلاثة بلوش، معظمهم عمال بنجابيون"، وفق ما جاء عبر وكالة "فرانس برس".