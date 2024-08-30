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هاريس: لن أغيّر سياسة بايدن بشأن إمداد إسرائيل بالأسلحة

هاريس: لن أغيّر سياسة بايدن بشأن إمداد إسرائيل بالأسلحة
مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2024، 5:54 ص

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أنها لن تعلّق تسليم أسلحة بلادها لإسرائيل إذا فازت في الانتخابات، وجددت دعمها حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها"، في الوقت الذي أبدت فيه تعاطفها مع الفلسطينيين.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، شارك فيها مرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز، قالت هاريس: "أنا لا أتردد في التزامي بالدفاع عن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها، وهذا لن يتغير، ولا لبس فيه".

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ورفضت هاريس تغيير السياسة الأمريكية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إنها لن تعلق إمداد إسرائيل بأسلحة بلادها.

وبحسب مقتطفات من الحوار، نشره موقع الشبكة الإلكتروني، تحدثت هاريس عن المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إن الاتفاق ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة في المرحلة الأولى قبل الانسحاب الكامل من غزة، و"إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم".

وعبّرت هاريس عن "التعاطف بشأن محنة الفلسطينيين ومعاناتهم، ودعمها لحل الدولتين".

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