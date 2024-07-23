يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أول مقابلة له منذ الانتخابات التشريعية حول الوضع السياسي في البلاد، غداة تخلي مرشحة اليسار لورانس توبيانا في مواجهة الخلافات الداخلية للجبهة الشعبية الجديدة لليسار، الذي اتحد مع الحزب الحاكم في استراتيجية الانسحابات لمنع اليمين المتطرف الوصول إلى الحكم.

ويخرج ماكرون وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن صمته بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية في رسالة إلى الفرنسيين، ولم يتحدث علناً منذ 7 يوليو/تموز.

وسيظهر ماكرون، الذي دعا إلى "هدنة سياسية" خلال دورة ألعاب باريس، في برنامج فرانس 2 في الساعة الثامنة مساءً.

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وستكون هناك فرصة للحديث عن الألعاب الأولمبية قبل ثلاثة أيام من حفل الافتتاح، وكذلك عن "الوضع السياسي الفرنسي".

وسيجري ماكرون المقابلة مع المذيع توماس سوتو من قناة (تلفزيون فرنسا) وناتالي إيانيتا (راديو فرنسا) و"سيعود إلى الوضع السياسي الفرنسي وسيتحدث عن دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس قبل 3 أيام من حفل الافتتاح".

وستجرى المقابلة في ساحة تروكاديرو في باريس، وتبث في نشرة أخبار الساعة الثامنة مساءً، كما سيتم بثها على الهواء مباشرة على قناة "فرانس إنتر" و"فرانس إنفو".

وبحسب مصادر مقربة من ماكرون، فإن ناتالي إيانيتا ستناقش معه الأسئلة المرتبطة بألعاب باريس وتوماس سوتو تلك المرتبطة بالسياسة الفرنسية.

وأكد ماكرون في وقت سابق، أن الألعاب الأولمبية ستكون بمثابة لحظة "هدنة سياسية"، فيما لا تزال فرنسا، التي تعيش أزمة سياسية، تبحث عن حكومة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعقبت حل البرلمان الفرنسي.