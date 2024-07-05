الإعلان عن المراكز العليا في الحكومة البريطانية الجديدة

كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، عن الشخصيات التي ستتولى الحقائب السيادية في حكومته، حيث قرر تعيين أنجيلا راينر نائبة له.

وكانت راينر أول سياسية كبيرة يتم تعيينها من قبل رئيس الوزراء كير ستارمر عندما بدأ عمله في تعيين حكومته.



وستتولى راينر أيضًا منصب وزير التسوية والإسكان والمجتمعات.



وتحدثت راينر في كثير من الأحيان عن خلفيتها الصعبة المتمثلة في نشأتها في مبنى سكني عام محروم وتركها للمدرسة في وقت مبكر عندما كانت أمًا شابة.



بدأت حياتها المهنية كمسؤولة نقابية قبل أن تتجه إلى مهنة المشرعة.



كما عين ستارمر، العديد من المناصب العليا الأخرى في حكومته، أبرزهم ديفيد لامي وزيرا للخارجية، في حين أصبحت إيفايت كوبر وزيرة للداخلية وتتولى مسؤولية القضايا الرئيسية بما في ذلك الهجرة والشرطة.

وتم تعيين جون هيلي وزيراً للدفاع، وعين بات ماكفادن، منسق الحملة الوطنية لحزب العمال، مستشارًا لدوقية لانكستر - وهو الوزير الأقدم في مجلس الوزراء بعد رئيس الوزراء.

ومنح الناخبون البريطانيون حزب العمال (يسار وسط)، الأغلبية البرلمانية في البلاد، لينتهي بذلك حكم حزب المحافظين، الذي استمر لحوالي 14 عامًا.

وفتحت هذه النتيجة الباب واسعًا أمام حزب العمال لتشكيل حكومة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوية للمحافظين، الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبًا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبًا فقط اليوم.