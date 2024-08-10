أفاد مسؤول روسي السبت أنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، نحو "أماكن آمنة" منذ توغل القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أرتيوم شاروف، ممثل وزارة الحالات الطارئة الروسية، قوله خلال مؤتمر صحافي "تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص مؤقتا نحو أماكن آمنة".

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة النووية الروسية السبت، أنّ الهجوم عبر الحدود الذي شنّته أوكرانيا "شكّل تهديدًا مباشرًا" لمحطّة للطاقة النووية، تقع على بعد أقل من 50 كيلومترًا من منطقة القتال، وفق فرانس برس.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن "روساتوم" قولها، إنّ "تصرّفات الجيش الأوكراني تشكّل تهديدًا مباشرًا" لمحطّة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

مضيفة أنّه "في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني".