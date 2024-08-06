واصلت واشنطن متابعة تهديدات إيران وحلفائها في المنطقة عن كثب. وبينما تضاربت الترجيحات بشأن توقيت الضربة الإيرانية المحتملة ضد إسرائيل، توقع مسؤول أمريكي بارز أن يكون الرد "أكثر فتكا" هذه المرة.

وبعد أنباء توقعت ضربة وشيكة يوم الاثنين أو الثلاثاء، أفادت رويترز بأن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن توقيت الهجوم الإيراني لا يزال غير واضح. كما أشار موقع أكسيوس إلى أن رد إيران وميليشيا حزب الله لا يزال قيد التطوير.

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في مؤتمر هاتفي مع نظرائه في دول مجموعة السبع، أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أي هجوم محتمل، المتوقع أن يكون مشتركا بين إيران وحزب الله، قد يحدث خلال 24 إلى 48 ساعة بدءاً من يوم الاثنين.

وخلال اجتماع لفريق الأمن القومي في البيت الأبيض، الاثنين، أطلع المسؤولون الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على آخر التطورات، مشيرين إلى عدم وضوح توقيت الهجوم الإيراني أو تفاصيله.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن واشنطن حثت بعض الدول على إبلاغ إيران بأن التصعيد ليس في مصلحتها. ووصف بلينكن الوضع بأنه "لحظة حرجة"، مشيرا إلى أن واشنطن "منخرطة في دبلوماسية مكثفة" للتهدئة، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد.