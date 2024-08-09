عقد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مؤتمرًا صحفيًا في فلوريدا، الخميس، قال فيه إن العالم قريب جدًا من حرب عالمية وإن القادم قد ينتهي بما يشبه الكساد الكبير.

وصرح ترامب في إشارة انتقاد كاملا هاريس، إنها أسوأ من بايدن وليس لديها فرصة للرئاسة، وأكمل: "نحن قريبون من حرب عالمية".

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وأضاف ترامب، أن "أمريكا مريضة للغاية الآن، وهناك أشخاص لا يستطيعون التعامل مع الأمور، إنهم لا يحظون بالاحترام".

وقال الرئيس السابق إن الولايات المتحدة، "في أخطر وضع ممكن الآن، اقتصاديًا وأمنيًا، وإن لدينا الكثير من الأشياء السيئة القادمة التي قد تنتهي بنا إلى ما يشبه الكساد الكبير".

وتابع،"لدينا شخص لم يحصل على صوت واحد للرئاسة وهي تترشح، وهذا جيد بالنسبة لي، لقد حصلنا على جو بايدن والآن حصلنا على شخص آخر، وأعتقد أنني أفضل الترشح ضد شخص آخر، لكن هذا كان اختيارهم".

واتهم هاريس بالقول، "سجل كامالا فظيع، إنها متطرفة على مستوى لم يره أحد. لقد اختارت رجلاً يساريًا متطرفًا، لم يسمع أحد عن هؤلاء من قبل، ستزداد كامالا هاريس سوءًا".

وتساءل ترامب عما إذا كان بايدن نادمًا على القرار، مشيرًا إلى أن الرئاسة انتزعت منه، وأن هاريس كانت سيئة للغاية مع بايدن ومع ذلك اختارها نائبة له.

واقترح الرئيس الأمريكي السابق إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية هاريس خلال الشهر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب "اتفقنا مع قناة فوكس في 4 سبتمبر/ايلول، ومع إن بي سي على 10 من نفس الشهر، ومع أيه بي سي في الـ25 من الشهر ذاته، مضيفا "آمل بأن توافق نائبة الرئيس على ذلك".

وتعهد ترامب بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأمريكية "نزيهة".

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية بفارق نقطة مئوية واحدة على منافسها الجمهوري حيث تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين مقابل 42% لترامب.