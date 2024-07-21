ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس السبت نقلا عن متحدث أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي قال إنه رفض طلبات من فريق حراسة دونالد ترامب للحصول على موارد إضافية خلال العامين اللذين سبقا محاولة اغتياله الأسبوع الماضي.

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وأضافت الصحيفة أن هذا يعد تراجعا عن تصريحات سابقة للجهاز نفى فيها رفض مثل هذه الطلبات المقدمة للرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، مما فاقم غضب مستشاري الرئيس السابق.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل، التي تعرضت لضغوط للاستقالة؛ بسبب الثغرات الأمنية في الجهاز، كررت هذا النفي في اجتماع مع قيادة حملة ترامب في ويسكونسن يوم الاثنين.

وأشاروا إلى أن العملاء المكلفين بحماية الرئيس السابق طلبوا أجهزة قياس مغناطيسية والمزيد من العملاء لفحص الحاضرين في الأحداث الرياضية والتجمعات العامة الكبيرة الأخرى التي حضرها ترامب، بالإضافة إلى قناصة إضافيين وفرق متخصصة في أحداث خارجية أخرى.

وبحسب المصادر، فإن الطلبات، رفضها أحيانًا كبار المسؤولين في جهاز الخدمة السرية، الذين أرجعوا ذلك لأسباب مختلفة، بما في ذلك نقص الموارد في وكالة تكافح منذ فترة طويلة مع نقص الموظفين.

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وفي ظل تنامي المخاطر والتهديدات على حياة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، عملت الخدمة السرية على تعزيز الإجراءات الأمنية لتجمع في ميشيغان، انعقد أمس السبت، وهو أول تجمع للمرشح الجمهوري منذ محاولة اغتياله.

المخاوف الأمنية تأتي من مصادر متعددة، وهذا ما دعا سلطات إنفاذ القانون إلى إعادة النظر والتفكير في أمن ترامب، وبحسب "سي أن أن"، منذ إطلاق النار على ترامب في ولاية "بنسلفانيا" الأسبوع الماضي، قد تتنامى المخاوف الجديدة بشأن المقلدين المحتملين.

وأضافت أن هذا التخوف جعل الخدمة السرية تطلب من مسؤولي إنفاذ القانون المحليين تعيين المزيد من الضباط لتأمين التجمع.