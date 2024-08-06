أعدمت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، الشاب الكردي رضا رسائي من دون علم عائلته، بعد إدانته بقتل عميد في استخبارات الحرس الثوري بمحافظة كرمنشاه غرب إيران.

ولقي العميد نادر بيرامي رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة التابعة لمحافظة كرمنشاه مصرعه مع احتجاجات عمت البلاد، في ذكرى وفاة خليل علي نجاد (أحد زعماء الطائفة يارسان السابقين).

وجماعة يارسان هي جماعة من الطائفة الشيعية، ولكن لديها معتقدات مغالية جدًّا، وتختلف في بعض المعتقدات والطقوس عن الشيعة.

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ونقلت منظمة "هنجاو" الحقوقية الكردية عن مصدر مطلع قوله "إن الأجهزة الأمنية أعدمت الشاب رضا رسائي 34 عامًا، ولم تسمح بدفنه في مسقط رأسه بمدينة صحنة التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم إنه "حُكم على رضا رسائي بالإعدام بتهمة "التورط في القتل نادر بيرامي رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة".

وكانت والدة رضا رسائي، قد نشرت في وقت سابق فيديو أكدت فيه براءة ابنها، وأشارت إلى غموض القضية، قائلة إن الحكم على ابنها صدر بـ"علم القاضي".

ودعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى الوقف الفوري لإعدام رضا رسائي، مشيرة إلى اعترافاته "تحت التعذيب"، ونفى السجين الكردي البالغ من العمر 34 عامًا مرارًا التهم الموجهة إليه.

وذكرت وكالة أنباء "هرانا" الحقوقية الإيرانية أن إعدام المتظاهر "تم في صمت تام من دون علم العائلة واللقاء الأخير، والأجواء العسكرية تسود المدينة".