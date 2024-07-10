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روسيا تكشف تفاصيل مخطط أوكراني لاغتيال 3 عسكريين كبار في موسكو

روسيا تكشف تفاصيل مخطط أوكراني لاغتيال 3 عسكريين كبار في موسكو
عنصر أمن روسيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 9:34 ص

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن ضباطه أحبطوا محاولة قامت بها الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم "إرهابي" ضد 3 أفراد عسكريين روس رفيعي المستوى، في موسكو.

وقال في بيان: إنه "قمع محاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية لارتكاب أعمال إرهابية.. ضد 3 عسكريين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو".

وأوضح الجهاز أنه اعتقل رجلاً روسيًا يبلغ من العمر 30 عامًا تم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية. ومن خلال خدمات البريد السريع، نظم تسليم 3 قنابل قوية الانفجار مخبأة على شكل هدايا إلى العناوين السكنية لرؤساء إدارات وزارة الدفاع.

وأشار الجهاز إلى أنه كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل، بعد أن يُبلغ السُعاة عن تسليم الطرود.

واعترف المعتقل بأنه تم تجنيده، في مايو/ أيار الماضي. ووفقا له، وافق على تنفيذ تعليمات القيمين مقابل المال، 

وفُتِحت قضية جنائية ضد المدعى عليه بتهمة تنفيذ محاولة إرهابية والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، والتحقيق مستمر، وفق ما نقلت "سبوتنيك" عن البيان.

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