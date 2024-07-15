مصدر: بزشكيان يختار لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

كشف مصدر مقرب من التيار الإصلاحي في إيران، أن الرئيس مسعود بزشكيان قرر اختيار علي لاريجاني لمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بدلاً من الأمين العام الجنرال في الحرس الثوري علي أكبر أحمديان الذي اختاره الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في أيار/مايو 2023.

وقال المصدر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن "بزشكيان بعد دراسته الخيارات المتاحة لاختيار مسؤول جديد لمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، كان هناك خياران لتولي هذا المنصب هما علي لاريجاني والأدميرال علي شمخاني".

وأضاف أن "شمخاني كان يتولى هذا المنصب قبل وصول الجنرال أحمديان، فيما توصل بزشكيان في النهاية إلى اختيار لاريجاني لهذا المنصب".

وتابع المصدر أنه "في ظل الوضع الراهن، يعتبر علي لاريجاني هو الخيار الأرجح على طاولة بزشكيان بتعيينه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي".

ولاريجاني هو رئيس البرلمان الإيراني السابق لمدة 12 عاماً، كما أنه حالياً يتولى منصب مستشار المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

وكان شمخاني تولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني لمدة 10 سنوات تقريباً، وبعد إقالته من قبل إبراهيم رئيسي، عين خامنئي شمخاني بمنصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام (هيئة حكم) ومستشاره للشؤون السياسية.

وبعد فوز الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد أصبح لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، ليحل محل حسن روحاني (2005 إلى 2007)، وأشرف لاريجاني على المفاوضات، حول القضايا الرئيسة للسياسة الخارجية وأبرزها البرنامج النووي الإيراني.

وترشح لاريجاني للانتخابات الرئاسية لعام 2021 وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة المبكرة في أيار/مايو الماضي، لكنه جرى استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور، وينتمي لاريجاني إلى التيار الأصولي المعتدل، لكنه محسوب على الإصلاحيين.