توافق داخل الناتو بشأن "عضوية أوكرانيا"

توافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمة في واشنطن الأربعاء، على الإقرار بأن أوكرانيا تسلك "طريقًا لا عودة عنه" نحو انضمامها إلى الحلف، وفق ما أكده دبلوماسيون.

وقالت الدول الـ32 في بيان مشترك وضعت عليه اللمسات الأخيرة لكنه لا يزال يتطلب موافقة قادة الأطلسي: "نواصل دعم (أوكرانيا) في مسارها الذي لا عودة عنه نحو اندماج يورو-متوسطي كامل، يشمل انضمامًا إلى حلف شمال الأطلسي"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن المصادر نفسها.

أخبار ذات علاقة لوموند: وتيرة تسليح روسيا رغم العقوبات تثير قلق الناتو

بدوره، قال مصدر في الحلف لوكالة "رويترز"، إن أحدث نسخة من مسودة الإعلان المرتقب لقمة الحلف تنص على أن التحالف العسكري سيواصل دعمه لأوكرانيا "في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو الاندماج الكامل على الصعيدين الأوروبي والأطلسي، بما في ذلك نيل عضوية حلف شمال الأطلسي".

وأضاف المصدر أن المسودة، تشير إلى أن الحلف "سيكون في وضع يسمح له بدعوة أوكرانيا إلى الانضمام بمجرد موافقة جميع الأعضاء واستيفاء كافة الشروط".