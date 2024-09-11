قتلى وجرحى بين قوات طالبان بتفجيرات تبنتها المعارضة الأفغانية

تبنت حركتان أفغانيتان معارضتان هجمات أسفرت عن قتل عناصر من مقاتلي حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وأعلنت جماعة "جبهة تحرير أفغانستان" المعارضة مساء الأربعاء، مسؤوليتها عن اثنين من التفجيرات الثلاثة التي استهدف عناصر أمن من قوات طالبان في العاصمة كابول.

بدورها، أعلنت جماعة "جبهة المقاومة الوطنية" التي يتزعمها القائد السياسي والعسكري المعارض لحكم طالبان أحمد مسعود، مسؤوليتها عن الهجوم الثالث.

وقالت "جبهة تحرير أفغانستان" في بيان، إن "قواتها نفذت انفجارين على قوات من طالبان في كابول".

وأضافت أن "الانفجارين نفذا في المنطقة "الحادية عشر" من كابول واسفرت عن 5 قتلى وإصابة شخصين اثنين من عناصر طالبان".

وبحسب هذه الجماعة، تم تنفيذ الهجومين بوقت متقارب، في تجمع لحركة طالبان.

أخبار ذات علاقة أفغانستان.. 3 انفجارات بيوم واحد واستقالة مسؤول بارز في طالبان







بدورها، أعلنت "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، "مقتل عنصرين من استخبارات حركة طالبان وإصابة اثنين آخرين، في عملية نفذتها في المنطقة الخامسة بمدينة كابول".

وذكرت أنها "نفذت هذا الهجوم على سيارة تقل عناصر من استخبارات طالبان في منطقة ديوان بيجي من المنطقة الأمنية الخامسة بمدينة كابول".

ولم تعلن حركة طالبان في كابول أي شيء عن هذه الانفجارات حتى الآن.

ومنذ تسلم الحركة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس/آب 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية، تزايدت الهجمات ضد طالبان.

وبعد وصول الحركة إلى السلطة وتفردها بالحكم، ظهرت العديد من الجماعات المعارضة لحكمها.