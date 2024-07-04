مطلق النار على فيكو يواجه تهمة الهجوم الإرهابي

يواجه مطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، محاكمة بتهمة تنفيذ هجوم إرهابي، وفق المدعي العام ماروش جيلينكا.

ويتعافى فيكو بعد إطلاق أربع رصاصات عليه من مسافة قريبة، حينما كان يحيي مؤيدين له في بلدة هاندلوفا وسط البلاد في مايو/ أيار الماضي.

وخضع فيتسو لجراحة استمرت ساعات بسبب الهجوم.

وعقب الهجوم، اعتُقل رجل على الفور، حددت سلطات الإدعاء العام أنه "يوراي سي" البالغ 71 عامًا، واتُهم بالشروع في القتل العمد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدعي العام ماروش جيلينكا، قوله على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنه "على أساس الأدلة المجموعة، سيُصنف بصورة قانونية الفعل الذي تجري المحاكمة عليه أنه جريمة الهجوم الإرهابي شديدة الخطورة"، دون الخوض في تفاصيل.

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وإذا ثبتت إدانة المتهم، قد يواجه عقوبة السجن المؤبد بموجب التصنيف الجديد، وفقًا للقوانين الجنائية السلوفاكية.

وكان "يوراي سي" واجه من قبل 25 عامًا في السجن.

ويبرز الهجوم الاستقطاب السياسي العميق في الدولة الواقعة وسط أوروبا.

ووفق وثائق المحكمة، قال "يوراي سي" إنه أراد إصابة رئيس الوزراء، لا قتله، لأنه يختلف مع سياسات الحكومة، بما في ذلك إلغاء مكتب لمدعٍ خاص ووقف الدعم العسكري المقدم من الدولة إلى أوكرانيا.