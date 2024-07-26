أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، بتعرض مدينة "كهواره" التابعة لمحافظة كرمنشاه غربي البلاد إلى زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إن "زلزالاً بقوة 4.9 على عمق 8 كيلومترات من الأرض هز منطقة كهواره في محافظة كرمانشاه غرب إيران".

فيما نشرت مواقع إخبارية إيرانية عن أضرار مادية في عدد من المباني السكنية والحكومية، حيث أفاد موقع "إصلاحات نيوز"، عن أضرار لحقت في مستشفى إسلام آباد بمحافظة كرمنشاه جراء الزلزال.

ولم ترد معلومات تفصيلية بعد عن حجم الخسائر والأضرار التي خلفها الزلزال.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وهي واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، مسببا مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.