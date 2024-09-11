المناظرة الرئاسية تدفع أسهم شركات ترامب للتراجع

سارع المتعاملون لتغيير مساراتهم، اليوم الأربعاء، في أعقاب مناظرة جرت متابعتها من كثب بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس؛ إذ تحولت الرهانات لصالح هاريس بعد الحدث.

ووفق "رويترز"، تراجعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة التي تمتلك تروث سوشيال، بنحو 14 بالمئة، اليوم الأربعاء، كما تراجعت أسهم بتكوين والعملات المشفرة.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة الشمسية، التي يرى محللون أنها ستستفيد من فوز هاريس، وانخفضت أسهم الرعاية الصحية.

وجلبت المناظرة بعض التفاصيل الجديدة للمتعاملين حول قضايا قد تؤثر في الأسواق، منها الرسوم الجمركية والضرائب والتشريعات.

لكن أسواق التنبؤ عبر الإنترنت أظهرت رهانات على احتمالية أقوى لفوز هاريس في نوفمبر تشرين الثاني، إذ ارتفعت احتمالية فوزها في سوق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في بريديكت إت إلى 55 سنتا من 53 سنتا قبل المناظرة، بينما انخفضت احتمالات ترامب إلى 47 سنتا من 52 سنتا.

وفي حين أن السباق الرئاسي يشغل أذهان المتعاملين كثيرا، فقد تضافرت المخاوف السياسية أخيرا مع محفزات السوق الأكثر إلحاحا، منها المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد الأمريكي المحتمل، والغموض بشأن مدى احتياج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة.

مع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين أن التحول الطفيف في التصورات الخاصة بالمرشحين قد يكون مهما في سباق ربما يحسمه عشرات الآلاف من الأصوات في مجموعة من الولايات.

وبحسب متوسطات استطلاعات الرأي التي جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المرشحيْن متعادلان فعليًّا في الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجح أن تحسم الانتخابات.

ووعد ترامب بخفض الضرائب على الشركات واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن التجارة والرسوم الجمركية.

كما قال إن الدولار القوي يضر بالولايات المتحدة، رغم أن بعض المحللين يعتقدون أن سياساته قد تحفز التضخم، وتدعم العملة في نهاية المطاف.