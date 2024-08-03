طرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد أردستاني، سيناريوهين محتملين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته شمالي العاصمة طهران يوم الأربعاء الماضي.

وقال أردستاني لموقع "دهبان" الإخباري المحلي: "إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن الإسرائيليين استهدفوا إسماعيل هنية باستخدام طائر صغير من محطة توشال رقم 2". والسيناريو الثاني هو أن يتم تمركز "عوامل" المتسللين داخل إيران بالقرب من محطة توشال رقم 2 واستهداف محل إقامة "هنية" بسلاح صاروخي".

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وأوضح أردستاني أيضًا: "هناك ثغرات وتلوثات في نظام المعلومات الأمنية في إيران".

وتقع محطة توشال 1 و2 في مدينة شميرانات الواقعة شمال إيران، وتضم غابات، وهي من المناطق السياحية، وتقع على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر.

ونُفذ الهجوم على منزل إسماعيل هنية شمالي طهران، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء من الأسبوع الماضي. وكان هنية قد توجه إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي أقيم في اليوم السابق، وقُتل مع حارسه الشخصي في طهران، ويُعد هذا أكبر اغتيال لشخصية سياسية أجنبية في إيران.

وتضاربت الروايات الإيرانية بشأن كيفية اغتيال إسماعيل هنية في منطقة محصنة أمنيًا، فيما طرح الحرس الثوري، اليوم السبت، رواية جديدة في بيان هو الثالث له منذ عملية الاغتيال.