لوموند: انتكاسة اليمين المتطرف سببها "أخطاء" بارديلا

يواجه جوردان بارديلا أولى العقبات الكبيرة، كزعيم لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، في فرنسا بعد أداء مخيب للآمال في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يوليو، حيث أحالت صحيفة "لوموند" الفرنسية أخطاء اليمين المتطرف إلى بارديلا.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد تحدث المنتقدون داخل الحزب بصوت عالٍ عن الأخطاء الإستراتيجية المنسوبة إلى الرئيس الشاب، خصوصا بسبب المرشحين الذين يعانون من مشاكل وعدم وجودهم على أرض الواقع.

ويجد بارديلا (28 عاما) - الذي تصور نفسه ذات يوم رئيسًا للوزراء في المستقبل - نفسه يتحمل اللوم عن الفشل الانتخابي، ففي الثامن من يوليو/تموز، خاطب وسائل الإعلام، معترفاً بأخطائه، ومتقبلاً المسؤولية عن انتصارات حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية والهزيمة التشريعية.

لكن الضحية المباشرة لهذه "الأخطاء" كان جيل بينيل، المدير العام للحزب، الذي استقال في المساء نفسه، فيما كسر نائب الرئيس لويس أليوت، عمدة بربينيان، صمت الحزب وقال: "يمكننا الفوز، كما فعلنا في بربينيان، لكن الأمر يتطلب جهداً، ولا يمكننا تجنب فحص الضمير".

وعبر برونو بيلد، النائب عن با دو كاليه، عن تأييده لموقف بربينيان، وأكد "حاجة الحزب إلى معالجة ملفات مرشحيه المثيرة للانقسام والمثيرة للجدل، والتي قوضت الحملة بأكملها".

وكان بارديلا، الذي فاز على نحو حاسم في نوفمبر 2022، قد حدد أربع أولويات، هي جذب ناخبين جدد، واحتلال الفضاءات الفكرية، وتشكيل نخبة جديدة من الناشطين، والتحضير للانتخابات المقبلة، ومع ذلك، فإن الهدف الأول فقط هو الذي شهد النجاح.

وأكدت الصحيفة أن الحملة الانتخابية، كشفت عن عيوب في العمل البرامجي، حيث لم يتطرق الحزب إلا بالكاد إلى هذه القضايا.

وضعفت منصة التدريب عبر الإنترنت، Campus Héméra، التي يديرها جيروم سانت ماري، ولم يتم عقد سوى ندوة أيديولوجية واحدة، حيث تأخرت الاستعدادات للانتخابات البلدية، وفشلت "خطة ماتينيون".

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كما خضعت قرارات الموارد البشرية للتدقيق، وتم التشكيك في اختيار ألكسندر لوبيه كمدير للحملة، على الرغم من نجاحه السابق في الانتخابات الأوروبية وعبء الدفاع عن مقعده.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب بارديلا عن الحملات الانتخابية، على الرغم من شعبيته، أمر أكثر تعقيدا، وبدلا من ذلك، ركز بارديلا ومارين لوبان على تشكيل حكومة تحسبا لتحقيق النصر الذي لم يتحقق في نهاية الأمر.

وتعكس القضايا التنظيمية التي يواجهها الحزب تلك التي شهدتها فترة ولاية مارين لوبان، والتي اتسمت باختيارات بشرية مشكوك فيها والافتقار إلى الجدارة الداخلية.

وكان تعيين جيل بينيل، المتوافق بشكل وثيق مع فيليب أوليفييه، كمدير عام للحزب، مثيرًا للجدل، كما كان الحال مع الاختيارات الضعيفة لمندوبي الإدارات تحت إشراف بينيل، فيما كانت استقالته مرتبطة بتفويضه الأوروبي الجديد، لكن القرار لم يُعْلَن عنه مسبقًا.

وشددت الصحيفة على أن حزب التجمع الوطني مستعد الآن لعملية إعادة تنظيم كبيرة، كما أعلن بارديلا، بهدف معالجة إخفاقات الحملة التشريعية، لافتة إلى أن قيادة الحزب قررت معاقبة المسؤولين عن الانتخابات المخيبة للآمال، بما في ذلك المرشحون الذين فقدوا مصداقيتهم بسبب العنصرية أو كراهية الأجانب وبعض رؤساء الاتحادات.

ويواجه بارديلا تقييماً نقدياً لرئاسته، وعلى الرغم من شعبيته المتزايدة وسجلاته الانتخابية العديدة، إلا أن الحزب لا يزال يعاني نقصاً في المؤسسة المحلية وتدريب الكوادر، فيما يتعين على زعيم الحزب إعادة التركيز على إعادة هيكلة الحزب لدعم طموحات مارين لوبان الرئاسية.