عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح العلاقات بين البلدين.

ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن هذا أول لقاء رسمي بينهما بعد أسبوعين من فوز ستارمر في الانتخابات التشريعية على حزب المحافظين وتنصيبه رئيسا للوزراء وبدء حراكه على الساحة الدولية.

وجرى اللقاء في قصر بلينهايم بالقرب من أكسفورد، على هامش القمة الرابعة للمجموعة السياسية الأوروبية التي عقدت في إنجلترا أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة أن "القمة ألقت الضوء على التناقض بين الزعيمين: ماكرون، الذي يتصارع مع موقف سياسي ضعيف في الداخل، وستارمر، الذي يتمتع بزخم نجاحه الانتخابي وأغلبية برلمانية قوية".

وأضافت أنه "في إظهار لحسن النية، تبادل الزعيمان اللفتات الدافئة، وأكدا التزامهما بإعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

بدوره، شدد ستارمر على أهمية تجديد الثقة والتعاون، مضيفا: "نهدف إلى العمل مع الجميع لاستعادة علاقاتنا، وإعادة اكتشاف مصالحنا المشتركة، وتجديد روابط الثقة والصداقة التي تقوم عليها الحياة الأوروبية".

كما أعرب ستارمر عن رغبته في التفاوض على "اتفاقية دفاع" مع الاتحاد الأوروبي وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وشدد على ضرورة قيام أوروبا بتعزيز دعمها العسكري لكييف وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، ولا سيما إذا عاد دونالد ترامب إلى السلطة..

وتضمنت مناقشات القمة استراتيجيات لمواجهة "أسطول الأشباح" الروسي الذي يتحايل على العقوبات الأوروبية لتصدير النفط.

من جانبه، رحب ماكرون بمشاركة المملكة المتحدة في الجماعة السياسية الأوروبية، وهي مبادرة تم إطلاقها في عام 2022 ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن هذا التنسيق للمملكة المتحدة يسمح بالتعامل مع أوروبا بشأن القضايا الرئيسة دون مشاركة الاتحاد الأوروبي المباشرة.

وشهدت القمة، التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التركيز على دعم كييف.

ودعا ستارمر إلى زيادة المساعدات العسكرية، في حين حث زيلينسكي حلفاءه على إظهار "الشجاعة" ضد العدوان الروسي، في إشارة إلى ونستون تشرشل، الذي كانت تربطه علاقات تاريخية قوية بقصر بلينهايم.

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وبينما أوضح ستارمر نواياه بشأن التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد امتنع عن تحديد العودة إلى السوق الموحدة، ومن المرجح أن يتجنب رد فعل عنيف من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشدد ماكرون، الذي كان حذرًا بشأن وضع المملكة المتحدة كدولة ثالثة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، على حاجة لندن إلى التوافق مع اللوائح الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن "قضية الهجرة لا تزال موضوعا مثيرا للجدل بين باريس ولندن".

واقترح ستارمر "صفقة جديدة" مع فرنسا للتعامل مع المهاجرين بشكل إنساني في أثناء مكافحة الاتجار بالبشر.

وشدد ماكرون، الذي يدعو إلى نهج أوروبي أوسع، على أن حل أزمة عبور القنال الإنجليزي يتطلب أكثر من مجرد جهود ثنائية.

واتفق الزعيمان على تنشيط التعاون الدفاعي، وهو ما أكده بيان مشترك في نهاية القمة.

وختمت "لوموند" تقريرها بالقول إن "الخطوات التالية في هذه الشراكة المتجددة ستكون حاسمة، حيث يبحر ستارمر في تعقيدات العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويواجه ماكرون التحديات السياسية الداخلية".