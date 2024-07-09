الانتخابات الفرنسية.. لماذا "أخفقت" استطلاعات الرأي قبل الجولة الثانية؟

شكلت نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة "مفاجأة" مدوّية لمتابعي الشأن السياسي الفرنسي، إذ لم تتمكن أكبر مؤسسات استطلاعات الرأي من توقع النتائج، مُرجحةً تصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف لنتائج الدور الثاني من الاقتراع، فيما تثار تساؤلات عن أسباب إخفاق تلك الاستطلاعات في التوقعات.

وتوقع آخر استطلاع أجرته "أودوكسا"، حصول اليمين المتطرف على ما بين 210 إلى 250 مقعدًا، متقدمًا على الجبهة الشعبية الجديدة، التي جاءت في المركز الثاني 140 و180 مقعدًا، والكتلة الرئاسية ثالثة بحصولها على 115 و155 مقعدًا.

وبعد انتهاء الجولة الثانية، مساء أول أمس الأحد، انقلب الوضع تمامًا مع 182 مقعدًا للجبهة الشعبية الجديدة التي تقدمت على الكتلة الرئاسية (163 نائبًا)، فيما حل "التجمع الوطني" في المركز الثالث مع 143 نائبًا، فلماذا فشلت مؤسسات استطلاع الرأي في توقع هذه النتيجة؟

يقول جايل سليمان، رئيس معهد "أودوكسا" لاستطلاعات الرأي لصحيفة "لادبيش": "لقد شهدنا ظاهرة مذهلة للغاية تتمثل في انسحاب الجمهوريين، وكان لها آثارها طوال فترة ما بين الجولتين".

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وأضاف:"في الساعة 8:01 مساء الجولة الأولى، توقعت المعاهد جميعها، بما في ذلك معهدنا، فوز حزب التجمع الوطني بأغلبية نسبية كبيرة، وفي أحسن الأحوال بأغلبية مطلقة".

وأوضح أنه بدون انسحاب عشرات المرشحين من اليسار أو المعسكر الرئاسي لصالح منافسيهم من التيار الآخر، لتصدر حزب التجمع الوطني، لكن انسحاب المرشحين نجح بطريقة هائلة في منع ذلك، حيث أظهرت استطلاعات الرأي منذ منتصف الأسبوع أن اليمين المتطرف سيخسر نحو 50 مقعدًا.

وأكد جايل سليمان أنه في آخر استطلاعات الرأي التي أجريت يوم الجمعة [5 يوليو]، خسر التجمع الوطني نحو 50 نائبًا إضافيًّا، وانخفض عدد مقاعدهم المتوقعة خلال أيام قليلة من 260 نائبًا إلى 170 أو 185؛ لذلك كان لدينا انطباع بوجود حركة انحسار لا هوادة فيها لهذا التحالف.

ووفقا له، فإن النتيجة النهائية كانت بالفعل مفاجأة، إذ لم يتوقع أي معهد استطلاع شيئاً آخر غير تصدر اليمين المتطرف مع نسب متفاوتة، لكن بالإضافة إلى الانسحابات، هناك معيار آخر لا بد من الإشارة إليه، وهو إدلاء نحو 70 أو 80 مرشحًا من "التجمع الوطني" بتصريحات عنصرية أو معادية للسامية.

كذلك الفيديوهات التي انتشرت كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي لمرشحي اليمين المتطرف، وكان بعضهم غير قادرين على نطق جملتين، أو تعثروا في الكلمات، أو عجزوا حتى عن تقديم برنامجهم.

وفي رده على سؤال: هل كانت الانتخابات التشريعية معقدة بالنسبة لاستطلاعات الرأي؟ أجاب جايل سليمان: "نعم بالطبع" نظراً لطبيعة التصويت، فعدد المقاعد 577، كذلك من الضروري تعقب الطريقة التي سيتصرف بها الناخبون الذين صوتوا لصالح مرشح أُقْصِي في الجولة الأولى، وكيف سيتصرفون في الجولة الثانية؟

وأيضا هل سيكون هناك ترحيل للأصوات (التصويت لمرشح مختلف عن الجولة الأولى) وعلى أي مستوى؟ كما يجب أيضًا أن تُؤخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار، فخلال الانتخابات التشريعية لعام 2024، أصبح ترحيل الأصوات بين اليسار والوسط أكثر أهمية؛ فشيء ضئيل، يمكن أن يتسبب في تغيير عشرات المقاعد.