تقرير: محاولة اغتيال ترامب رفعت فرص فوزه بالرئاسة 70%

قال تقرير إخباري إن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رفعت فرص فوزه في الانتخابات إلى 70 بالمئة.

وأضاف التقرير، الذي نشره موقع "news18"، أن هذه النسبة التي كشفت عنها منصة "بوليماركت" للتنبؤ السياسي هي أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة قدرها 8 بالمئة.

ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي شهد فيه الدعم والموافقة على الرئيس السابق، الذي واجه أخيرًا دعاية سلبية بسبب إدانته في قضية "نيويورك هوش موني"، ارتفاعًا ملحوظًا.

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الدعم الوطني لترامب

ووفق الموقع، أثار نشر الصور التي تظهر ترامب المتحدي والدماء على وجهه موجة من الدعم والتعاطف والقلق في جميع أنحاء البلاد.

واحتشدت شخصيات جمهورية بارزة ومؤيدون عاديون على حد سواء خلف ترامب، وأشادوا بمرونته ورباطة جأشه في أثناء الهجوم.

ووصف السيناتور الجمهوري تيد كروز الصور بأنها "استثنائية" وقدم تمنياته الجيدة لترامب.

وأشاد مؤيد آخر، لوميز، برد فعل ترامب: "ترامب يصرخ: قاتل! قاتل!، بعد أن أصيب برصاصة في أذنه، على بعد بوصة من إنهاء حياته، لا ذعر، لم يزحف على ركبتيه إلى بر الأمان. يقف الرجل ويواجه الحشد ويصرخ: قاتل! لقطات تاريخية لا تصدق.“



واستغل حلفاء ترامب الجمهوريون صورته الملطخ بالدماء، لكنه غير منحنٍ وقبضته مرفوعة، وصوروه كشخصية بطولية، ليصبح رمزا قويا لمؤيديه.

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ردود الفعل من كلا الجانبين

وأدان الرئيس جو بايدن، خصم ترامب في الانتخابات المقبلة، محاولة الاغتيال، ووصفها بـ”المريضة”، وأكد أنه “لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف”.

ولم يؤدِ الهجوم إلا إلى تفاقم الأجواء السياسية عالية المخاطر بالفعل، مع توجه البلاد إلى المرحلة الأخيرة من الحملة الرئاسية.