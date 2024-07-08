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بعد موسكو.. فيكتور أوربان يزور بكين في "مهمة سلام" خاصة بأوكرانيا‎

بعد موسكو.. فيكتور أوربان يزور بكين في "مهمة سلام" خاصة بأوكرانيا‎
فيكتور أوربان يصل بكينالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
08 يوليو 2024، 5:48 ص

وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى بكين، اليوم الاثنين، بعد محادثات بشأن اتفاق سلام أوكراني محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثارت غضب بعض زعماء الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان، الذي تولت بلاده للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هذا الشهر، على حسابه على "إكس" إنه يشارك في "مهمة السلام 3.0". وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية وصوله.

وتحاول الصين، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا، حث الدول على الانضمام إلى خطة السلام المكونة من ست نقاط أصدرتها مع البرازيل في مايو/أيار، وفق "رويترز".

وتأتي زيارة أوربان بعد أن أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف وتوجه أيضا إلى روسيا، وهي زيارة أثارت توبيخا قويا من حلفائه.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، بعد اجتماع أوربان مع الزعيم الروسي "الاسترضاء لن يوقف بوتين".

والآن في الصين، سيلتقي أوربان بالرئيس الصيني شي جين بينغ في دار الضيافة الرسمي دياويوتاي في بكين، حيث يتم أحيانا استقبال كبار الزوار الأجانب.

وتأتي زيارة أوربان إلى الصين قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي التي ستتناول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

أوكرانياالصينروسيا

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