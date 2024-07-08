logo
العالم

ملابسها بلون حزبها.. زعيمة الخُضر الفرنسيين مارين تونديلييه تخطف الأنظار

ملابسها بلون حزبها.. زعيمة الخُضر الفرنسيين مارين تونديلييه تخطف الأنظار
مارين تونديلييهالمصدر: متداولة
فريق التحرير
فريق التحرير
08 يوليو 2024، 1:04 م

لفتت رئيسة حزب الخضر البيئي في فرنسا "مارين تونديلييه" الأنظار إليها؛ بسبب أسلوبها الجريء في طرح معتقدات حزبها، إضافة إلى اعتمادها ملابس باللون الأخضر في معظم إطلالاتها.

وفي غضون أسابيع قليلة، أصبحت "تونديلييه" إحدى الشخصيات الرئيسة في اليسار الفرنسي، حيث أطلقت حملة نشطة ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف، ومن خلال عدة تصريحات، فرضت أسلوبها وأحدثت صوتًا مسموعا داخل الجبهة الشعبية الجديدة.

المرأة الحريصة على ارتداء ملابس باللون الأخضر في معظم لقاءاتها وتجمعاتها الانتخابية، تبلغ من العمر 38 عاما، وتمثل جيلا جديدا من قيادات اليسار، وتُبدي من الثقة قسطا وافرا، وتقول اليوم إن حزبها، أحد مكونات ائتلاف اليسار، فاز وهو جاهز للحكم.

 

45ae0f3a-f288-4687-9583-2b9fbd88a051

 

وعلى امتداد أيام الحملة الانتخابية بجولتيها الأولى والثانية طرحت السياسية الشابة نفسها "زعيمة لليسار" ما خلق تنافسا خفيا مع زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون.

معارضة شرسة لليمين المتطرف

وعلى مدى عقد من الزمن، كانت مارين تونديلييه مستشارة بلدية معارضة في دائرة "با دوكاليه" التي يرأسها ستيف بريوا، من حزب التجمع الوطني، وهي المدينة التي أعادت للتو انتخاب مارين لوبان نائبة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وفي عام 2017، نشرت كتاب "أخبار الجبهة" روت فيه التحول الذي شهدته مدينتها، وجعلت من تجربتها محور خطابها السياسي.

وقالت مارين في تصريحات تلفزيونية قبل أيام: "أعيش في بلدة يديرها حزب التجمع الوطني منذ عشر سنوات، أعرف قيم التجمع الوطني وأساليبهم المقززة، وتعلمت ثلاثة أشياء: لا تحني رأسك أبدا، لا تحني عينيك أبدا، لا تستسلم أبدا لذلك نعم سنقاتل".

 

3d8ff3ba-3f10-468d-ab98-c335abbd8d24

 

 

فرنسا

أخبار ذات صلة

التايمز: حقبة "الماكرونية" السياسية تحتضر في فرنسا
التايمز: حقبة "الماكرونية" السياسية تحتضر في فرنسا
مناقشات "شاقة".. البرلمان الفرنسي المنقسم "يربك" المشهد السياسي
مناقشات "شاقة".. البرلمان الفرنسي المنقسم "يربك" المشهد السياسي
برلين: نراقب عن كثب ما يحدث في فرنسا
برلين: نراقب عن كثب ما يحدث في فرنسا
إنجازات مهمة وتقدم سريع لروسيا في خاركيف.. ما السر؟
إنجازات مهمة وتقدم سريع لروسيا في خاركيف.. ما السر؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC