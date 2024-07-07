بعد تقدم اليسار المتطرف.. ماكرون يدعو لـ"توخي الحذر" وأتال يستقيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "توخي الحذر" في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرًا أن كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جدًا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.

وقال قصر الإليزيه بُعيد ذلك إن ماكرون ينتظر "تشكيلة" الجمعية الوطنية الجديدة من أجل "اتخاذ القرارات اللازمة".

وأتت تصريحات ماكرون، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، مساء الأحد، استقالته من منصبه، مشيرا إلى أنه سيقدم الاستقالة بشكل رسمي إلى رئاسة الجمهورية غدا الاثنين.

وقال أتال في مؤتمر صحفي تعليقا على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والتي أظهرت تقدم اليسار المتطرف على معسكر ماكرون واليمين المتطرف، "أود أن أهنئ النواب الـ577 المنتخبين حديثا. كلهم معًا يمثلون أمتنا. هذا الحل لم أختره ولكني رفضت الصمود فيه ومع مرشحينا قررنا أن نناضل معاً» .

وأضاف أتال :"الليلة، لا يمكن لأي أغلبية مطلقة أن يقودها المتطرفون، بفضل إصرارنا وقوة قيمنا، نحن صامدون. لدينا ثلاثة أضعاف عدد النواب الذي كانت التقديرات تقول إننا سنحصل عليه في بداية هذه الحملة".

وتابع أتال: "في كل مكان ذهبت إليه كنت حريصًا على الاستماع إليكم. هذا المساء المجموعة السياسية التي مثلتها في هذه الحملة لا تملك الأغلبية، سأقدم استقالتي لرئيس الجمهورية صباح الغد”.



وتشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

وطالب اليسار الراديكالي الفرنسي من رئيس الوزراء "المغادرة" مشيرا إلى أن على تحالف اليسار أن "يحكم"، في أول تصريح بعد المفاجأة المدوية.