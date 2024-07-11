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قائد بارز بالحرس الثوري يحذر أنصار جليلي من الوقوف بوجه بزشكيان

قائد بارز بالحرس الثوري يحذر أنصار جليلي من الوقوف بوجه بزشكيان
ملصق يحمل صورة مسعود بزشكيانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 7:04 م

حذر قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني أنصار المرشح الأصولي الخاسر في الانتخابات الرئاسية سعيد جليلي، من أي مساع للوقوف بوجه حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

وقال قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني الجنرال أمير علي حاجي زاده، في مقال بصحيفة "جوان" التابعة للحرس، أن بزشكيان هو "رئيس الأمة بأكملها وكل الشعب الإيراني، وتدعمه قوى الثورة".

وأضاف في حديث موجه لأنصار جليلي، أن "على قوى الثورة تجنب أي تعليقات حول العملية الانتخابية".

وقال حاجي زاده، إن "على كل الشعب والمسؤولين دعم تنفيذ برامج البلاد من خلال دعم الرئيس المنتخب والنظام الإسلامي".

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وهذه التصريحات، التي يمكن أن تعكس وجهة النظر الرسمية للحرس الثوري فيما يتعلق بالانتخابات، هي رد فعل على الانتقادات اللاذعة التي وجهها أنصار سعيد جليلي بعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

واتهمت مجموعة من أنصار المرشح الأصولي في الجولة الثانية من الانتخابات مجلس صيانة الدستور بـ "هندسة الانتخابات" التي أدت، على حد قولهم، إلى فوز بزشكيان.

وكان بزشكيان تفوق في الجولة الثانية من الانتخابات، على منافسه جليلي.

إيران

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