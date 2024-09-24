استطلاع: شعبية ماكرون وبارنييه في أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع للرأي أن 25% فقط من الفرنسيين يرون أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون رئيس "جيد"، وهو أدنى مستوى "من عدم الشعبية منذ 7 سنوات"، وفق ما نقلت صحيفة "لوفيغارو".

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته منظمة "أودوكسا" حطم رئيسا السلطة التنفيذية، إيمانويل ماكرون وميشيل بارنييه، الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدم شعبيتهما، مع 25% فقط من الآراء المؤيدة لماكرون و39% لبارنييه، الذي أعلن قبل 3 أيام تشكيلته الحكومية.

ويعتقد رُبع الفرنسيين ممن تم استجوابهم أن ماكرون رئيس "جيد"، وفقًا للاستطلاع، بينما يرى 39% أن ميشيل بارنييه رئيس وزراء "جيد"، وهي درجة أقل من تلك التي حصل عليها أسلافه الأربعة عندما وصلوا إلى قصر ماتينيون (55% لإدوارد فيليب في مايو 2017، و40% لجان كاستكس في سبتمبر 2020، و43% لإليزابيث بورن في مايو 2022، و48% لغابرييل أتال في يناير 2024).

أخبار ذات علاقة فرنسا.. حكومة بارنييه تعقد اجتماعها الأول وتهديدات حجب الثقة تلاحقها

وأشار الاستطلاع إلى أنّ هذه الأرقام "لا تعكس موقفا شخصيا ضد بارنييه" حيث يعتبر 61 % من المستجوبين أن إيمانويل ماكرون هو من "سيحكم فرنسا" بينما يرى 38 % أن حكم البلاد يقع على عاتق رئيس الوزراء.

وتم إجراء هذا الاستطلاع، بين عينة تمثيلية مكونة من 1005 بالغين فرنسيين تمت مقابلتهم عبر الإنترنت، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، أي قبل الإعلان عن تشكيلة حكومة ميشيل بارنييه، الأكثر يمينية منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الإليزيه في عام 2017.