مصرع "ملك التكنولوجيا".. معلومات جديدة تعزز احتمال تعرضه لجريمة قتل | إرم نيوز

عززت معلومات جديدة قادمة من إيطاليا، فرضية تعرض ملك التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، لجريمة قتل مخطط لها.

وأعلن ممثلو الادعاء في صقلية، السبت، فتح تحقيق بالقتل غير العمد عن طريق الإهمال، بعد غرق يخت قطب التكنولوجيا البريطاني في شمال إيطاليا ومقتل سبعة أشخاص، مؤكدين أن التحقيق في مراحله الأولى.

ويعزز القرار فرضية حدوث مؤامرة تسببت بغرق اليخت، في ظل توقعات بتطور مسار التحقيق، في ظل تكشف المزيد من الحقائق حول الحادثة الكارثية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال المدعي أمبروجيو كارتوسيو: "رفع مكتب المدعي العام في تيرميني إيميريسي قضية أمام الدولة ضد مجهول للإبلاغ عن جريمة غرق بسبب الإهمال وقتل بسبب الإهمال".

وأضاف: "ما زلنا في المرحلة الأولى، ولأن التحقيق قد يتطور بطريقة أو بأخرى، لا نستبعد أي أمر إطلاقًا".

وفي وقت سابق تداولت تقارير صحفية، تصريحات لافتة تعزز نظرية المؤامرة بشأن غرق اليخت الفاخر "بازيان" قبالة سواحل جزيرة صقلية بوقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لليخت، جيوفاني كوستانتينو، الأربعاء، "تبدو هذه الحادثة كأنها قصة لا تصدق، من الناحية الفنية وكحقيقة، من المعروف أن السفن الشراعية هي الأكثر أمانًا بالمعنى المطلق، أولًا، لأن سطحها صغير جدًا مقارنة باليخوت التي تواجه الريح. ثانيًا، مع هيكل العارضة، تصبح غير قابلة للغرق".

وبين ماثيو شانك، رئيس مجلس البحث والإنقاذ البحري أن هناك سؤالاً رئيسياً آخر يتعلق بموضع عارضة السفينة، وهو وزن ثقيل يقع أسفل السفينة ويعمل كثقل موازن للحفاظ على وضعها في وضع مستقيم، عندما تغرق.

وأضاف: "عندما يتم رفع العارضة، فإن ذلك سوف يؤثر على استقرار السفينة، لأنه من الواضح أنك رفعت الآن مركز ثقل السفينة".

وقال شانك "كانت السفينة تطفو على عمق 160 قدمًا فوق سطح الماء في ذلك الوقت، وهو عمق كافٍ لإمكانية نشر عارضة السفينة، لكن حقيقة أن السفينة انحرفت بقوة تجعلني أشك في ذلك".

من جهتهم، قال صيادون محليون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن اليخت ليلة وقوع الحادثة كان في جانب غير معهود لليخوت الفاخرة في ميناء بورتيسيلو، في خليج واسع شرق باليرمو، فيما كانت هناك تحذيرات جادة من الأرصاد الجوية بأن هناك عاصفة قادمة.

بالفعل وقعت العاصفة قبل الساعة الرابعة صباحًا بقليل. وقال الصياد المحلي جوزيبي باليستريري: "كان البحر جحيمًا لمدة 15 دقيقة. ثم هدأ مرة أخرى، ولكن اليخت اختفى".

ورفضت الشركة الإيطالية المصنعة لليخت بغضب اقتراحات بعض مهندسي البحرية بأن الصاري المصنوع من الألومنيوم الذي يبلغ ارتفاعه 240 قدمًا ربما ساهم في الحادث، واتهمت الطاقم بدلاً من ذلك بسلسلة من الأخطاء التي أدت إلى دخول القارب إلى الماء في العاصفة حتى انقلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن السرعة التي اختفى بها القارب الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار تحت الأمواج حيرت حتى المحققين المخضرمين في الحوادث البحرية. وقال غافين بريتشارد، المحقق السابق في فرع التحقيق في الحوادث البحرية في المملكة المتحدة، والذي حقق في حطام السفن الغارقة لمدة عقد من الزمان، "في سنواتي العديدة من التحقيق في الحوادث، لا أستطيع أن أتذكر أي شيء مماثل لهذا".

وغرق اليخت فجر الاثنين قبالة سواحل بورتيتشيلو قرب باليرمو إثر زوبعة عنيفة، وتسبب غرقه بمقتل سبعة أشخاص بينهم مايك لينش (59 عامًا) وابنته (18 عامًا).

وكان المركب الشراعي، البالغ طوله 56 مترًا، ويرفع العلم البريطاني، راسيًا على بعد نحو 700 متر قبالة بورتيتشيلو قرب باليرمو في شمال إيطاليا عندما ضربته زوبعة مائية ليغرق خلال دقائق.

وأضاف كارتوسيو أن التحقيق فُتح في هذه المرحلة ضد مجهول، ولكن "من الممكن أن نحدّد مشتبهًا بهم قبل رفع الحطام".

وكان على متن المركب 22 شخصًا أنقذ منهم 15 بينهم زوجة لينش.

وقال كارتوسيو "كان حدثًا مفاجئًا وغير متوقع".

وكان رجل الأعمال الثري الملقب "بيل غيتس البريطاني" يحتفل مع أصدقائه ومحاميه بتبرئته في حزيران/ يونيو الماضي من تهمة بالاحتيال في الولايات المتحدة كانت ستكلفه سنوات من السجن.