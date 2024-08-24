اتهمت الفلبين، اليوم السبت، الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي، في أحدث فصل من نزاع على جزر بين البلدين يتزايد حدة، بحسب "فرانس برس".

وقالت الحكومة الفلبينية في بيان، إن مقاتلة صينية أطلقت قنابل مضيئة "مرات عدة" على "مسافة قريبة بشكل خطير" من طائرة دورية مدنية فلبينية قرب منطقة سكاربورو ريف في 19 أغسطس/ آب.

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وأضافت أن الطائرة نفسها استُهدِفَت بعد ثلاثة أيام بقنابل مضيئة أُطلِقَت من منطقة سوبي ريف التي تسيطر عليها الصين، فيما كانت الطائرة الدورية تقوم "برصد واعتراض الصيادين الذين يتعدون على المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية" للفلبين.

والقنابل المضيئة هي عادة صواريخ تُطلق من الأرض من سفينة أو طائرة، لتحويل مسار الصواريخ الموجهة بواسطة نظام الأشعة تحت الحمراء أو لإضاءة منطقة ما.

وكانت بكين أعلنت الجمعة أنها اتخذت "إجراءات مضادة" ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية إن الصين ستواصل "حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم، وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها".

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، وتجاهلت حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بأن مطالبها لا أساس قانونيا لها.