رقم قياسي في نسبة المشاركة بانتخابات فرنسا



قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بلغت 59.71% ، وهو رقم قياسي منذ عام 1981.

وبحسب تلفزيون "بي أف أم"، فإنه في ظل وجود طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى الساعة الخامسة مساء 59.71%، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه في عام 2022، كانت النسبة 38.11% فقط في الوقت نفسه.

وبحلول الظهيرة، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 26.3 بالمئة ارتفاعا من 18.99 بالمئة خلال الجولة الثانية من التصويت عام 2022، مما يسلط الضوء على اهتمام المواطنين الشديد بهذه الانتخابات.

وذكرت تقديرات كل من هاريس "إنتراكتيف" و"إيبسوس"لاستطلاعات الرأي أن هذا هو أعلى مستوى إقبال حتى منتصف النهار منذ عام 1981.

وفي الجولة الأولى، الأحد 30 يونيو، بلغت نسبة المشاركة النهائية 66.71%، وهي نسبة لم يسبق لها مثيل منذ الحل الأخير للجمعية الوطنية عام 1997، الذي أسفر عن التعايش بين جاك شيراك وليونيل جوسبان.

ونسبة المشاركة هي البيانات الرقمية الوحيدة التي يمكن الكشف عنها قبل إغلاق آخر مركز اقتراع في الساعة الثامنة مساء.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء بالتوقيت المحلي في البلدات والمدن الصغيرة، وفي الثامنة مساء في المدن الكبرى. ومن المتوقع ظهور نتائج أولية فور انتهاء التصويت بناءً على فرز وإحصاء الأصوات في عينة من مراكز الاقتراع.