أمرت الحكومة في بنغلادش بإغلاق جميع المكاتب والمؤسسات لمدة يومين، بعد مقتل 114 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي خلال احتجاجات قادها طلاب اعتراضا على نظام الحصص في وظائف القطاع العام.

وأعلنت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة يومي الأحد والاثنين المقبلين "عطلة رسمية" بسبب الوضع في البلاد، مع السماح فقط لخدمات الطوارئ بالعمل، وذلك بعد أن أعلنت السلطات سابقًا عن غلق الجامعات والكليات اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

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وفرضت الحكومة حظر تجول على مستوى البلاد ونشرت الجيش، الذي تلقى أوامر بإطلاق النار في حالة الضرورة، ورغم تخفيف الحظر لمدة ساعتين اعتبارا من ظهر اليوم السبت، إلا أنه سوف يستمر حتى الساعة الـ10 من صباح غد الأحد، وعندها ستقيّم الحكومة الوضع، وتحدد الخطوة التالية.

وأفادت بيانات صادرة عن مستشفيات بأن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت في اشتباكات في بعض مناطق العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات، حيث أقامت قوات الأمن، التي انتشرت في الشوارع الخالية من المارة في داكا، حواجز على الطرق لفرض حظر تجول.

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واندلعت الاضطرابات في أنحاء بنغلادش؛ بسبب غضب الطلاب من نظام حصص يخصص 30% من الوظائف الحكومية لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان.

واستمر تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية الذي بدأ يوم الخميس الماضي، مما عزل بنغلادش عن العالم في الوقت الذي اتخذت فيه الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة الاحتجاجات، التي استمرت، على الرغم من حظر التجمعات بالأماكن العامة.

وتسببت الاشتباكات في إصابة الآلاف، وفقا لمستشفيات في أنحاء بنغلادش، وعلى مدى الأسبوع الماضي، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وألقت قنابل الصوت لتفريق المحتجين الذين رشقوا أفراد الأمن بالحجارة، وأضرموا النار في المركبات.