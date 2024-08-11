اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس بـ"سرقة" أفكاره.

وفي تصاعد جديد للتوترات بين الطرفين كتب ترامب عبر منشور له على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، قائلاً: "لقد نسخت كامالا هاريس للتو اقتراحي لإلغاء الضرائب على البقشيش، والفرق هو أنها لن تفعل ذلك، فهي تريد ذلك لأسباب سياسية فقط".

وأضاف "لقد كانت هذه فكرة ترامب، وليس لديها أي أفكار، ولا يمكنها إلا أن تسرق مني".

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كانت هاريس أعلنت خلال تجمع حاشد في ولاية نيفادا أنها في حال فوزها بالانتخابات، ستعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إلغاء الضرائب على "البقشيش"، وهي مبادرة سبق أن طرحها ترامب في مناسبات سابقة.

وأظهر استطلاعان للرأي أجرتهما صحيفة "نيويورك تايمز" و"سيينا كوليدج"، أن نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية في الولايات المتحدة تتقدم على الرئيس الجمهوري السابق بـ4 نقاط في 3 من الولايات الحاسمة، وهي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان.