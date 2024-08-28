"انفجار أصفهان".. إعلام إيراني معارض ينفي "رواية" الحرس الثوري

كشفت قناة إيرانية معارضة، اليوم الخميس، أن الانفجار الذي أعلن الحرس الثوري وقوعه في إحدى الورش التابعة لفيلق صاحب الزمان بمحافظة أصفهان، كان في مصنع للصواريخ.

وذكرت قناة "در تي في" الإيرانية، أن "ما نشرته وسائل الإعلام المحلية الإيرانية بأن الانفجار الذي وقع في إحدى الورش التابعة لفيلق صاحب الزمان في أصفهان جراء تسرب الغاز لا أساس له من الصحة".

وأضافت القناة أن "الانفجار العنيف والمميت الذي تعرض له مصنع الصواريخ في أصفهان له علاقة بتسرب الغاز".

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في فيلق صاحب الزمان التابع للحرس الثوري، أفادت بأن حريقًا اندلع في إحدى الورش التابعة للحرس في محافظة أصفهان وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح.

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وأوضح البيان أنه "بسبب تسرب الغاز، للأسف، استشهد (قُتل) شخص واحد وأصيب 10 أشخاص في ورشة عمل تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة أصفهان".

تضم محافظة أصفهان، الواقعة وسط إيران، منشآت نووية وبحثية وعسكرية، كما تضم مصنعًا لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة.