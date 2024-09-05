بعد هجوم ميونيخ.. ألمانيا: حماية المنشآت الإسرائيلية "أولوية قصوى"

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن حماية المنشآت الإسرائيلية تشكل أولوية قصوى بعد إطلاق نار في ميونيخ اليوم الخميس، بالقرب من مركز توثيق جرائم النازية، وفق "رويترز".

ووصفت الوزيرة إطلاق النار بأنه "حادث خطير" وقالت إنها تتواصل مع خدمات الطوارئ، لكنها لا تريد التكهن بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسلحًا فتح النار على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية قتلته وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

وبحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، فقد "أطلق رجل، على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مستخدمًا بندقية M16 حيث تقع القنصلية قرب مركز توثيق جرائم الحرب النازية".

وأضافت "لم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا، في حين تمكنت الشرطة من قتل المهاجم، وبدأت عمليات بحث في عدة مناطق بالمدينة".