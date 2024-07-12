بايدن لأنصاره : "أؤكد لكم أنني على ما يرام"

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن طمأنة الناخبين بأنه في حالة جيدة، مع عودته إلى مسار الحملة الانتخابية وسط ضغوط متزايدة من الديموقراطيين لدفعه إلى التنحي.

وقال ترامب البالغ 81 عاما لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيغان التي يجب عليه أن يفوز بها في تشرين الثاني/نوفمبر ليهزم دونالد ترامب "علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام".

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وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر أن مسؤولين في البيت الأبيض نفذوا خطة "محسوبة" استمرت سنوات لإخفاء التدهور المعرفي للرئيس جو بايدن عن العالم، لكنهم فشلوا بشكل "بائس" خلال المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول الصحيفة.