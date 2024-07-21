قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت في وقت مبكر بمدينة إيلات، مما دفع السكان للفرار إلى الملاجئ.

وإيلات، المطلة على البحر الأحمر، هدفا متكررا لهجمات ميليشيا الحوثي في اليمن، لا سيما وأنها هددت أمس السبت بالرد على الضربات الإسرائيلية التي طالت الحديدة اليمنية.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي "حيتس 3" لاعتراض صاروخ أرض-أرض انطلق نحو أراضي إسرائيل قادماً من اليمن، مردفا بأن: "الصاروخ لم يعبر الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "تم تفعيل صافرات الإنذار خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية".