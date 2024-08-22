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زيلينسكي: توغلنا في "كورسك" يهدف لإنهاء الحرب وفق شروطنا | إرم نيوز

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زيلينسكي: توغلنا في "كورسك" يهدف لإنهاء الحرب وفق شروطنا

زيلينسكي: توغلنا في "كورسك" يهدف لإنهاء الحرب وفق شروطنا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 4:51 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن التوغل الكبير الذي نفذته قوات أوكرانية في منطقة كورسك الروسية كان خطوة ضمن جهود منهجية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 30 شهرا بشروط كييف.

وأضاف، خلال مناسبة في كييف، وفقا لـ"رويترز"، أن التوغل الذي حدث في السادس من أغسطس آب، إضافة للدفاعات الأوكرانية في شرق البلاد حيث تركز روسيا هجومها هناك، هو جزء من مسار "لإنهاء الحرب بشروط أوكرانيا المستقلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا بمحاولة ضرب المحطة النووية في مدينة كورسك.

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 وشنت أوكرانيا هجومًا مفاجئًا على كورسك في 6  أغسطس/آب الجاري، وهو أكبر هجوم لحدود روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، في عملية تقول كييف إنها تهدف إلى إنشاء "منطقة عازلة" واستنزاف آلة الحرب الروسية.

وأشار البيت الأبيض، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة لم تتلقَ إخطاراً مسبقاً من كييف بأنها تخطط لتوغل عسكري في "كورسك".

أوكرانياروسيا

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