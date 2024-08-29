الصين تحذر أمريكا من "التواطؤ العسكري" مع تايوان

أكد المسؤول العسكري الصيني، تشانغ يوشيا، لمستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن على واشنطن وقف "التواطؤ العسكري" مع تايوان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بكين، وفق فرانس برس.

وقال تشانغ لساليفان إن "الصين تطالب بأن توقف الولايات المتحدة التواطؤ العسكري مع تايوان وتسليحها، والكفّ عن نشر روايات كاذبة متعلقة بتايوان"، حسبما جاء في بيان للوزارة بشأن المحادثات التي جرت في بكين.

وأمس الأربعاء، حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ساليفان من عواقب دعم الفيليبين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

وقال وانغ لمستشار الأمن القومي الأميركي إن "على الولايات المتحدة ألا تستخدم المعاهدات الثنائية ذريعة لتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها، وأن عليها ألا تدعم أو تتغاضى عن انتهاكات الفيليبين"، بحسب ما أفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".

أخبار ذات علاقة تايوان تجري مناورات إطلاق صواريخ في "موقع حساس"

وصل ساليفان إلى العاصمة الصينية الثلاثاء في زيارة مدتها 3 أيام، معربًا لدى وصوله عن أمله في إجراء "جولة محادثات مثمرة للغاية" مع وزير الخارجية وانغ.

حمّلت اليابان والفيليبين خلال الأسبوع الماضي الصين مسؤولية رفع منسوب التوتر، إذ اتّهمت طوكيو بكين بانتهاك مجالها الجوي، على حين وصفتها مانيلا بأنها "أكبر مزعزع" للسلام في جنوب شرق آسيا.