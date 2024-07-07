انفصالي من كاليدونيا يصل البرلمان الفرنسي

فاز إيمانويل تجيباو في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، الأحد، في كاليدونيا الجديدة، ليكون أول انفصالي يُنْتَخَب منذ 1986 نائبا عن هذا الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

والمنتخب، البالغ 48 عامًا، هو نجل زعيم الكاناك جان ماري تجيباو الذي اغتيل في 1989، وشقيق جويل تجيباو الذي وُضع قيد الحجز الاحتياطي في يونيو/حزيران؛ للاشتباه بتورطه في أعمال الشغب التي تشهدها كاليدونيا الجديدة منذ مايو/أيار، بحسب "فرانس برس".

وسجلت الانتخابات مشاركة واسعة بلغت نسبتها 71,35% في سائر انحاء الأرخبيل، مقابل 45,15% فقط في الجولة الثانية لانتخابات 2022، بحسب نتائج المفوضية العليا للجمهورية، السلطة الرسمية المحلية.

وفي الجولة الأولى، في الدائرة الثانية، حل إيمانويل تجيباو في المركز الأول مع 44% من الأصوات، متقدما على الموالي لفرنسا ألسيد بونغا.

ومن المقرر أن يشارك في البرلمان إلى جانب النواب المدعومين من ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري.

وتجيباو، حديث العهد في السياسة، ترشح في البداية للانتخابات من دون أن يحظى بتأييد رسمي من جبهة الكاناك (جبهة الكاناك للتحرير الوطني الاشتراكي)، حركة الاستقلال الرئيسة، ولكن بدعم من جميع مكوناتها.

وفي الدائرة الانتخابية الأولى لكاليدونيا الجديدة، نال 52,41% من الأصوات النائب الموالي نيكولا ميتزدورف (اليمين)، وهو مقرر مشروع قانون ينص على تعديل دستوري يغير معايير الانتخابات المحلية الكاليدونية، الذي أدى اجتماع البرلمان لإقراره إلى اندلاع أعمال عنف في الأرخبيل.