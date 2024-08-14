كشف تقرير إحصائي أعدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية استنادًا إلى معلومات عن المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الوزراء في إسرائيل جملة من الخسائر الإسرائيلية في الشمال جراء الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي.

وقتل خلال الاشتباكات 44 شخصًا هم 19 عسكريًّا، و24 مدنيًّا ومواطنًا هنديًّا واحدًا، فيما بلغ عدد المصابين 271 شخصًا، بينهم 141 عنصرًا من الجيش وقوات الأمن و130 مدنيًّا.

ووفقًا للتقرير، أطلقت ميليشيا حزب الله 7750 صاروخًا ومسيرة على إسرائيل منذ بدء الحرب.

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وقال التقرير إن حزب الله أطلق على إسرائيل، منذ 8 أكتوبر، ما يزيد على 7500 صاروخ، وما يزيد على 200 مسيرة.

وشهد يوليو الماضي إطلاق أكبر عدد من الصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل من قبل حزب الله، إذ سُجِّل إطلاق 1091 صاروخًا ومسيرة، يليه مايو بمعدل 1000 صاروخ ومسيرة، ثم يونيو بمعدل 855 صاروخًا ومسيرة.

وأطلق الحزب 344 صاروخًا ومسيرة على إسرائيل في يناير.

وأدت الاشتباكات على الجبهة الشمالية إلى إجلاء 62 ألفًا و480 إسرائيليًّا من مناطق الشمال إلى مناطق وسط وجنوب البلاد، حتى 11 أغسطس الجاري.

وتلقت السلطات 4378 طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات في البلدات والمستوطنات الشمالية منذ اندلاع القتال في الشمال.

ووفقًا لتقديرات مصلحة الضرائب بإسرائيل، فإن هذا العدد من طلبات التعويض ليس نهائيًّا؛ إذ "قد تُستقبل آلاف المطالبات لاحقًا من الأشخاص الذين أُجْلُوا، والذين لم يعلموا بعد بالأضرار التي لحقت بممتلكاتهم".

وذكر التقرير أن عناصر الإطفاء الإسرائيلية عملت منذ أكتوبر الماضي على إخماد 790 حريقًا ناجمًا عن سقوط صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من لبنان.

وأتت هذه الحرائق على نحو 158 ألف دونم في الشمال.

ووقعت معظم الأضرار في منطقة الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.

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أما خسائر قطاع السياحة في إسرائيل منذ بداية الحرب، فقد بلغت إجمالًا نحو 3 مليارات و795 مليون شيكل (نحو مليار و33 مليون دولار).

ودفعت سلطة الضرائب بإسرائيل حتى الآن تعويضات بقيمة 1.5 مليار شيكل (نحو 408 ملايين دولار) لشركات السياحة في الشمال المتضررة من الحرب.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، بلغت التكلفة الإجمالية للخسائر في المحاصيل الغذائية نحو مليار شيكل (272 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، بحسب التقرير، الذي نقلته وكالة أنباء "الأناضول".