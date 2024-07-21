كشفت مصادر برلمانية إيرانية، اليوم الأحد، أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حوَّل جلسة البرلمان العلنية إلى جلسة مغلقة، وذلك بعد مهاجمة نواب للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان الذي ألقى كلمة أمام البرلمان.

وقالت المصادر إنه "أثناء كلمة بزشكيان الذي طلب من البرلمان التعاون في مساعدته لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء، هاجم نواب من بينهم المتشدد النائب مهدي كوجك زاده، بزشكيان وطالبوه باستبعاد وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف".

وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن "النواب اعتبروا وجود ظريف في منصب رئيس مجلس السياسات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء خطوة غير صحيحة، وستضر بمصالح البلاد ووحدتها".

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ووفق المصادر، فإن عددًا من النواب أطلقوا هتافات مسيئة ضد ظريف، ما دفع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى تحويل الجلسة من علنية إلى جلسة مغلقة.

وقال بزشكيان في كلمته إنه "طلب من قاليباف وكذلك سعيد جليلي المرشح الخاسر للانتخابات ترشيح الشخصيات النخبوية المؤيَّدة من قبلهما للاستفادة من إمكاناتها وقدراتها في حكومتنا المقبلة".

وأضاف بزشكيان "كل من يتصور أنني أتلقى الإملاءات من بعض الشخصيات والتيارات فهو مخطئ، لدي بعض المعايير، وأسير في طريقي وفقًا لها"، منوهًا "لا يمكن إدارة البلاد بالعداوة والخلافات".

وتابع بزشكيان "يجب أن نفعل شيئًا للقضاء على الظلم وتحقيق مطالب الشعب من أجل خلق مجتمع يسوده العدل والإنصاف، ولا ينبغي أن نفكر في المنصب".

وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن النائب مهدي كوجك زاده قاطع بزشكيان، وقال له "لا يمكن إعادة البلاد إلى الوحدة مع وجود ظريف"، مضيفًا "ظريف يعين الأشخاص الذين ينكرون مبدأ رجال الدين والجمهورية الإسلامية".

ومن المقرر أن تجرى مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان في الـ30 من تموز/يوليو الجاري، بعد صدور مرسوم من المرشد علي خامنئي.

ويتعين على بزشكيان تقديم تشكيل حكومته في أواخر آب/أغسطس المقبل بعد أداء اليمين أمام البرلمان في أواخر الشهر الجاري.