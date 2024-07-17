وجهت واشنطن تحذيرا سريا لإيران، الشهر الماضي، عبرت فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تُستخدم في إنتاج سلاح نووي، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب الموقع، فإن "ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، نقلوا مخاوف الإدارة الأمريكية إلى الإيرانيين قبل عدة أسابيع، من خلال دولة ثالثة أو عبر القنوات المباشرة"، موضحا أن "طهران نفت العمل على صنع سلاح نووي"، مؤكدة "عدم حدوث أي تغيير في السياسة النووية الإيرانية".

وبرغم أن الرسالة التي بعثتها الولايات المتحدة إلى الإيرانيين كانت فعالة، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف كبيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفق "أكسيوس".

وأفاد الموقع الإخباري بأن "أمريكا وإسرائيل اكتشفتا أنشطة نووية مشبوهة قام بها علماء إيرانيون في الأشهر الأخيرة، في حين تخشى الدولتان أن تكون الأنشطة جزءا من جهد إيراني سري لاستغلال الانشغال بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لإحراز تقدم نحو التسلح النووي".