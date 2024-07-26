كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مضامين اتصال له مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، ما أثار تفاعلاً واسعًا.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع من حديث ترامب الذي كشف فيه أنه قال للرئيس الأوكراني: "يجب علينا إنهاء هذه الحرب، هذه (روسيا) آلة عسكرية تواجهونها، وهذا ما يقومون به، يخوضون الحروب، هزموا هتلر وهزموا نابليون، هم يقاتلون حربًا".

وتابع ترامب، قائلا: "هجوم الربيع لم يحدث، وسمعت أن لديهم ملايين الألغام وآلاف الدبابات العسكرية، وقلت إن علينا أن ننهي الحرب. الكثير من الروس يُقتلون، والكثير من الأوكرانيين يُقتلون، والأمر فوضوي، ما كان يجب أن يحدث".

ووجه ترامب انتقادات لإدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع هذا الملف بالقول: "ما كان ينبغي لبايدن أن يسمح بحدوث هذا أبدًا، الأمر كان من السهل إيقافه".