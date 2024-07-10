روسيا تصدر مذكرة توقيف بحق أرملة نافالني المقيمة في المنفى

أصدرت محكمة روسية مذكرة اعتقال غيابية بحق يوليا نافالنايا أرملة المعارض أليكسي نافالني الذي توفي في السجن في شباط/ فبراير الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو عبر منصة "تلغرام" إن نافالنايا "تهرّبت من التحقيق الأولي وبالتالي أُدْرِجَت في قائمة المطلوبين"، بتهمة الانتماء إلى "جماعة متطرفة".

وأمرت محكمة باسماني في موسكو أيضًا غيابيًا بوضع المعارضة المقيمة في الخارج في الحبس الاحترازي. حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

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وعلقت نافالنايا عبر منصة "إكس" بوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

وكانت نافالنايا تعهدت مواصلة نضال زوجها المعارض الذي كان الأبرز في روسيا، بعد وفاته في ظروف غير واضحة في سجنه في المنطقة القطبية الروسية في شباط/فبراير 2024.