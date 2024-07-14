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لحظة قنص مطلق النار على ترامب (فيديو)

لحظة قنص مطلق النار على ترامب (فيديو)
التجمع الانتخابي الذي شهد إطلاق النار في بنسلفانياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 1:30 ص

تداول ناشطون أمريكيون على منصة إكس، مقطع فيديو يظهر رجال الشرطة وهم يعتلون مبنى ويصوبون بنادقهم نحو مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ويظهر المقطع اثنين من القناصة يوجهان سلاحيهما نحو مطلق النار ويبدو في المشهد أنهما نجحا في المهمة.

 

 

وتداول نشطاء آخرون صورة تظهر المبنى الذي اعتلاه مطلق النار، حيث نجح في إصابة ترامب إصابة طفيفة في أذنه اليمنى، فيما قتل أحد الحضور وأصاب اثنين آخرين وصفت إصابتهما بالخطيرة.

 

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وأعلنت السلطات مقتل مطلق النار، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه من أصول صينية.

وبعد ساعات من حادثة إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلاق نار خلال تجمع انتخابي السبت في ولاية بنسلفانيا، بدأ يتلقى رسائل الدعم من زعماء وقادة عدة دول.

وقالت السلطات الأمريكية إن ترامب بخير بعد إصابته جراء الحادثة، مؤكدة مقتل مطلق النار وأحد الحضور في التجمع الانتخابي.

ترامبأمريكا

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