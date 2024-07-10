بلينكن: مقاتلات إف-16 في طريقها إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن طائرات (إف-16) المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، مضيفا أنها ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.

وذكر بلينكن أنه سيجري الكشف عن حزمة قوية للغاية من أجل أوكرانيا خلال اليومين المقبلين، وأن الحزمة ستبني جسرا واضحا وقويا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب "رويترز".

وجاء حديث بلينكن خلال فعالية على هامش قمة للحلف في واشنطن.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعلن عند وصوله إلى واشنطن للمشاركة في قمة للحلف أنه سيطالب بتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة.



وقال "إننا نكافح من أجل الحصول على مزيد من الدفاعات الجوية" و"مزيد من طائرات إف-16"، التي يُتوقع تسليمها إلى أوكرانيا قريبًا.

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وتأمل أوكرانيا أن تساعدها هذه الطائرات الأمريكية المتطورة في تحقيق توازن جوي مع روسيا وحماية مدنها بشكل أفضل من قصف القوات الروسية.

وتلقى طيارون وطواقم أوكرانية تدريبًا لشهور في دول حلف شمال الأطلسي على قيادة هذه الطائرات تحضيرًا لوصولها.

وهددت روسيا مرارًا باستهداف أي معدات عسكرية غربية، بما في ذلك طائرات (إف-16)، تُشْحَن إلى كييف.