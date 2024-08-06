فازت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رسميًّا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة، وبذلك تكون أول امرأة من البشرة السمراء تفوز بترشيح الحزب للرئاسة، فيما تُثار تساؤلات حول الخطوة المقبلة.

وجاء الترشح الرسمي بعد نشر اللجنة الوطنية للحزب النتائج النهائية لعملية تصويت عبر الإنترنت استمرت 5 أيام، وانقضت مهلتها النهائية مساء أمس الاثنين.

وستخوض هاريس منافسة قوية مع الرئيس الأمريكي السابق من الحزب الجمهوري دونالد ترامب، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وهاريس هي المرشحة الوحيدة التي جمعت ما يكفي من توقيعات المندوبين للظهور على ورقة الاقتراع، وكان الحزب قد أعلن فعلًا الجمعة أنها فازت بما يكفي من الأصوات لتأمين الترشيح.

وعقب ذلك، سيُصدَّق على النتائج من قبل سكرتير المؤتمر، وستقبل هاريس الترشيح رسميًّا.

وحصلت هاريس على 99% من الأصوات، حسب اللجنة الوطنية الديمقراطية.

ويمكن لهاريس أن تختار نائبها المحتمل من دون الحاجة إلى تصويت منفصل، في حين من المتوقع أن تكشف عن اختيارها بحلول مساء اليوم الثلاثاء قبل تجمع الحملة المخطط له في فيلادلفيا.