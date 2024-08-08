أجرى البيت الأبيض، الأربعاء، اتصالات مع كييف، لمعرفة المزيد عن "أهداف" توغّل القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين :"سنتّصل بالجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهدافه".

وأضافت:إنّ واشنطن تدعم الإجراءات "المنطقية" التي اتخذتها أوكرانيا، لوقف هجمات القوات الروسية.

ومن جهته، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوغل الأوكراني بـ"استفزاز واسع النطاق".

وقال ميلر "من المبالغ به بعض الشيء أن نسمّي هذا الأمر استفزازاً، بالنظر إلى أنّ روسيا انتهكت سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وفي أيار/مايو، سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف، أن تستخدم أسلحة أمريكية، لضرب أهداف داخل روسيا، قرب منطقة خاركيف الواقعة شمالي شرق أوكرانيا والتي تتعرض لهجوم روسي.

إلا أن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، شدد على أنّ "شيئاً لم يتغيّر" في السياسة الأمريكية الرافضة، لشنّ أيّ ضربة أوكرانية في عمق الأراضي الروسية.

والثلاثاء، شنّت القوات الأوكرانية عملية عسكرية توغّلت خلالها في منطقة كورسك الروسية الحدودية، ما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص على جانبي الحدود.